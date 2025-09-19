Война не остановится: в США разоблачили тактику и цели Путина

Путинский режим стремится повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы добиться нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой, но при этом продолжать захватывать все новые и новые территории в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 18 сентября. Тогда он утверждал, что Трамп хочет "изъять тему Украины" из повестки дня в отношениях США и России, чтобы "нормализовать" экономическое, технологическое и другое сотрудничество. Накануне Лавров также признал, что попытки "привлечь" президента России Владимира Путина к соглашениям с США не остановят агрессию.

"Кремль пытается заставить Трампа отделить войну в Украине от обсуждений двусторонних отношений между США и Россией, особенно в экономической сфере. Кремль, вероятно, стремится одновременно продолжать войну в Украине и ослабить давление, которое оказывают на российскую экономику действующие и возможные будущие санкции, особенно санкции, направленные против доходов от энергетики, которые в значительной степени финансируют войну", — говорится в отчете ISW.

Эксперты также пришли к выводу, что Кремль использует гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в качестве посредника для продвижения идеи расширения экономического сотрудничества с США, пытаясь получить от новой администрации уступки по Украине.

В Институте изучения войны считают, что Путин ошибочно управляет экономикой во время войны: рост военных расходов подрывает гражданские отрасли, вызывает инфляцию и усугубляет дефицит рабочей силы.

Аналитики отметили, внимание Путина к военным расходам и развитию оборонной промышленной базы России существенно сказалось на гражданских секторах экономики. Фундаментом способности России финансировать свою военную машину во многом зависит от экспорта российской нефти, который обеспечивает значительную часть федеральных доходов России. Дональд Трамп отметил эти слабые стороны России, заявив 18 сентября, что Россия понесет больше потери в войне, чем Украина, и что Путин будет вынужден "выйти" из войны, если цены на нефть упадут.

