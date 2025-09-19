Війна не зупиниться: у США викрили тактику та цілі Путіна

Путінський режим прагне вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб домогтися нормалізації відносин між Вашингтоном та Москвою, але при цьому продовжувати захоплювати все нові та нові території в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 18 вересня. Тоді він стверджував, що Трамп хоче "вилучити тему України" з порядку денного у відносинах США та Росії, щоб "нормалізувати" економічну, технологічну та іншу співпрацю. Напередодні Лавров також визнав, що спроби "залучити" президента Росії Володимира Путіна до угод зі США не зупинять агресію.

"Кремль намагається змусити Трампа відокремити війну в Україні від обговорень двосторонніх відносин між США та Росією, особливо в економічній сфері. Кремль, ймовірно, прагне одночасно продовжувати війну в Україні та послабити тиск, який чинять на російську економіку діючі та можливі майбутні санкції, особливо санкції, спрямовані проти доходів від енергетики, які значною мірою фінансують війну", — йдеться у звіті ISW.

Експерти також дійшли висновку, що Кремль використовує гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва як посередника для просування ідеї розширення економічної співпраці зі США, намагаючись отримати від нової адміністрації поступки по Україні.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін помилково керує економікою під час війни: зростання військових витрат підриває цивільні галузі, спричиняє інфляцію та посилює дефіцит робочої сили.

Аналітики відзначили, що увагу Путіна до військових витрат і розвитку оборонної промислової бази Росії істотно позначилося на цивільних секторах економіки. Фундаментом можливості Росії фінансувати свою військову машину багато в чому залежить від експорту російської нафти, що забезпечує значну частину федеральних доходів Росії. Дональд Трамп зазначив ці слабкі сторони Росії, заявивши 18 вересня, що Росія зазнає більше втрат у війні, ніж Україна, і що Путін буде змушений "вийти" з війни, якщо ціни на нафту впадуть.

