Трамп и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор: будут ли говорить об Украине
НОВОСТИ

Трамп и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор: будут ли говорить об Украине

Это будет первый прямой разговор между лидерами крупнейших экономик мира с июня

19 сентября 2025, 10:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На 19 сентября запланирован телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином. Лидеры обсудят TikTok и тарифное перемирие между Вашингтоном и Пекином. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Трамп и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор: будут ли говорить об Украине

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По информации издания, телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина запланирован на 19 сентября на 9:00 по вашингтонскому времени (16:00 по киевскому).

Это будет первый прямой разговор между лидерами крупнейших экономик мира с июня. На повестке дня – вопрос будущего TikTok от ByteDance Ltd., а также тарифное перемирие между Вашингтоном и Пекином.

Делегации двух стран в начале недели достигли рамочного соглашения о сохранении деятельности TikTok в США в соответствии с законом о национальной безопасности.

Согласно договоренности, американские операции должны быть приобретены консорциумом, в который входят ряд компаний. Окончательное согласование плана должно состояться во время разговора Трампа и Си.

Трамп заявил, что американское подразделение TikTok может стоить десятки миллиардов долларов.

"Мне очень жаль, когда такая ценность пропадает зря", — сказал он ранее на этой неделе в Вашингтоне.

Сми отмечает, пятничный разговор состоится на фоне определенной разрядки напряженности в отношениях между США и Китаем. В частности, стороны договорились о 90-дневной паузе в тарифной войне, вызвавшей серьезное беспокойство на мировых рынках.

Среди спорных вопросов также остаются действия Китая в отношении компании Nvidia Corp., экспортный контроль над редкоземельными минералами и потенциальные заказы самолетов Boeing.

Кроме того, Трамп призвал союзников усилить санкционное давление на Китай и Индию из-за закупок российской энергии, чтобы ослабить поддержку Кремля и остановить войну России против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, от чего отказался Трамп, ради сделки с Китаем.



