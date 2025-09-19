logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Трамп і Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову: чи говоритимуть про Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп і Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову: чи говоритимуть про Україну

Це буде перша пряма розмова між лідерами найбільших економік світу з червня

19 вересня 2025, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На 19 вересня заплановано телефонну розмову президента США Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери обговорять TikTok та тарифне перемир'я між Вашингтоном та Пекіном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Трамп і Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову: чи говоритимуть про Україну

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, телефонна розмова Трампа та Сі Цзіньпіна запланована на 19 вересня на 9:00 за вашингтонським часом (16:00 за київським).

Це буде перша пряма розмова між лідерами найбільших економік світу із червня. На порядку денному – питання майбутнього TikTok від ByteDance Ltd., а також тарифне перемир'я між Вашингтоном та Пекіном.

Делегації двох країн на початку тижня досягли рамкової угоди про збереження діяльності TikTok у США відповідно до закону про національну безпеку.

Згідно з домовленістю, американські операції мають бути придбані консорціумом, до якого входять низка компаній. Остаточне узгодження плану має відбутися під час розмови Трампа та Сі.

Трамп заявив, що американський підрозділ TikTok може коштувати десятки мільярдів доларів.

"Мені дуже шкода, коли така цінність зникає", — сказав він раніше цього тижня у Вашингтоні.

ЗМІ зазначає, що п'ятнична розмова відбудеться на тлі певної розрядки напруженості у відносинах між США та Китаєм. Зокрема, сторони домовилися про 90-денну паузу у тарифній війні, яка викликала серйозне занепокоєння на світових ринках.

Серед спірних питань також залишаються дії Китаю щодо компанії Nvidia Corp., експортний контроль над рідкісноземельними мінералами та потенційні замовлення літаків Boeing.

Крім того, Трамп закликав союзників посилити санкційний тиск на Китай та Індію через закупівлю російської енергії, щоб послабити підтримку Кремля та зупинити війну Росії проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало відомо, від чого відмовився Трамп заради угоди з Китаєм.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини