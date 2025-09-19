Умеров рассказал, какие переговоры без лишней огласки сейчас идут между Украиной и РФ

На данном этапе Киев и Москва пока что ведут переговоры только по гуманитарным вопросам. Они касаются освобождения военнопленных. О завершении войны переговоры поставлены на паузу. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

На уточняющий вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части, в частности освобождении украинских военнопленных.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", — отметил Рустем Умеров.

По словам секретаря СНБО, с другой стороны европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", — добавил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим стремится повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы добиться нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой, но при этом продолжать захватывать все новые и новые территории в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики обратили внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 18 сентября. Тогда он утверждал, что Трамп хочет "изъять тему Украины" из повестки дня в отношениях США и России, чтобы "нормализовать" экономическое, технологическое и другое сотрудничество.