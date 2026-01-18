Російська влада системно перебільшує власні "успіхи" у війні проти України, намагаючись створити ілюзію перелому на фронті та схилити США до тиску на Київ. Насправді ж російський наступ залишається вкрай повільним і супроводжується колосальними втратами. Про це пише улюблена газета Дональда Трампа The New York Post.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У матеріалі видання наголошується, що попри чисельну перевагу та значні ресурси, Росія не змогла зламати українську оборону. Збройні сили України й надалі стримують противника, а реальна динаміка бойових дій різко контрастує з оптимістичними заявами Кремля.

За даними NYP, російська армія втрачає від 20 до 25 тисяч військових щомісяця. Минулого року ціна одного квадратного кілометра української території для РФ у середньому становила 93 загиблих солдати. Водночас система вербування в Росії дедалі гірше компенсує ці втрати, що ставить під сумнів довгострокову здатність Москви підтримувати інтенсивність бойових дій.

"Росіяни не йдуть до перемоги", — пише The New York Post.

У виданні нагадують, що після провалу плану "захопити Київ за три дні" російська армія так і не змогла прорвати українську оборону або наблизитися до столиці. Більше того, нинішня війна Росії проти України триває довше, ніж війна Радянського Союзу проти нацистської Німеччини, що саме по собі є показовим маркером провалу стратегічних амбіцій Кремля.

Після відступу з Київської області на початку 2022 року Володимир Путін зробив ставку на повну окупацію Донецької та Луганської областей. Однак і цей план не був реалізований. За оцінкою NYP, на тлі військових невдач Кремль різко активізував пропаганду. Російська влада створює картинку "успіхів" через показові наради, демонстративні підняття прапорів у спірних районах та окремі тактичні рейди, які подаються як стратегічні перемоги. Як пише NYP, мета цієї кампанії не лише у внутрішній аудиторії, а й спроба вплинути на позицію США та особисто Дональда Трампа щодо подальшої підтримки України.

