Сирський анонсував нові контрнаступи ЗСУ: як Україна планує здійснити перелом у війні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про підготовку до нових наступальних операцій на фронті. За його словами, лише обороною війну проти Росії не виграти.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua окреслив бачення подальшої стратегії та умов можливого перелому у війні. За словами головкома, стратегічна мета Росії залишається незмінною — це повна окупація України. Однак Київ планує свої контрнаступи, аби зруйнувати плани РФ.

"Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію, при цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому ми будемо проводити наступальні операції… це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", – сказав Сирський.

Окремо Сирський окреслив умови, за яких можливий перелом у війні вже цього року. Серед ключових чинників генерал назвав розвиток технологій, стійку економіку, підтримку Заходу, розвиток власного виробництва та штучний інтелект.

"Перехід на інший рівень технологічного оснащення Збройних сил дозволить нам зменшити участь людей безпосередньо у веденні бойових дій, збільшити залучення машин, в першу чергу, дронових систем. Ну, і, звичайно, подальший розвиток штучного інтелекту як основи ефективного застосування зброї, підвищення швидкості дії, реакції застосування, вироблення відповідних рішень", — пояснив Сирський, як можна здійснити перелом у війні.

