Сирський анонсував нові контрнаступи ЗСУ: як Україна планує здійснити перелом у війні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про підготовку до нових наступальних операцій на фронті. За його словами, лише обороною війну проти Росії не виграти.
Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел
Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua окреслив бачення подальшої стратегії та умов можливого перелому у війні. За словами головкома, стратегічна мета Росії залишається незмінною — це повна окупація України. Однак Київ планує свої контрнаступи, аби зруйнувати плани РФ.
Окремо Сирський окреслив умови, за яких можливий перелом у війні вже цього року. Серед ключових чинників генерал назвав розвиток технологій, стійку економіку, підтримку Заходу, розвиток власного виробництва та штучний інтелект.
