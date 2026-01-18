Сирський прямо сказав, у які підрозділи відправляють військових після СЗЧ

Військовослужбовців, які повертаються до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ), насамперед направляють у підрозділи, що воюють на найскладніших ділянках фронту. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua розповів, що першочергове поповнення отримують частини, які виконують бойові завдання в умовах інтенсивних боїв і зазнають найбільших втрат. Саме тому військові, які повертаються з СЗЧ, можуть бути скеровані до Десантно-штурмових військ та штурмових підрозділів.

"У першу чергу комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту. Там, де ведуться активні бойові дії, є, на жаль, і втрати, і потреба поповнення особовим складом. Тому, звичайно, люди, які повертаються, можуть потрапити… у ДШВ, штурмові, механізовані та частини територіальної оборони", — сказав Сирський.

Сирський також сказав, що у 2025 році втрати української армії зменшилися на 13%, тоді як втрати російських військ суттєво зросли. Загалом за 2024–2025 роки втрати противника, включно з убитими та пораненими, перевищили 850 тисяч осіб.

Раніше видання hromadske повідомляло, що в окремих бригадах військовим надсилали попередження, що повернення із СЗЧ можливе переважно через ДШВ або штурмові полки. У Генеральному штабі згодом уточнили, що військовослужбовців із батальйонів резерву можуть направляти до різних бойових бригад, однак пріоритет залишається за найбільш боєздатними та задіяними в активних боях підрозділами.

Також "Коментарі" писали, що тепер буде складніше піти у СЗЧ. У Міноборони впроваджують нову систему стеження за військовими.