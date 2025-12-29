logo_ukra

Тепер у СЗЧ піти складніше: у Міноборони впроваджують нову систему стеження за військовими
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер у СЗЧ піти складніше: у Міноборони впроваджують нову систему стеження за військовими

У Міноборони впроваджують систему "Чекін мобілізованого" з трекінгом військових на всіх етапах служби.

29 грудня 2025, 15:07
Автор:
avatar

Slava Kot

У Міністерстві оборони України оголосили про впровадження нової цифрової системи контролю за шляхом військовозобов’язаних і мобілізованих. Ініціатива має на меті зменшити кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) та зробити процес мобілізації прозорішим і контрольованішим.

Тепер у СЗЧ піти складніше: у Міноборони впроваджують нову систему стеження за військовими

Міноборони запускає "Чекін мобілізованого". Фото з відкритих джерел

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum у Києві розповів, що система отримала назву "Чекін мобілізованого" і передбачає фіксацію ключових етапів проходження служби, від вручення повістки до прибуття у військову частину.

"Це нова ініціатива разом з департаментом мобілізації про "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов’язаного на кожному кроці", — заявив Берестовий.

Першим етапом стане впровадження електронного військово-облікового документа в "Резерв+". Дані зберігатимуться в реєстрі "Оберіг", який фіксуватиме, хто і коли сканував QR-код документа, а також які дії проводилися з військовозобов’язаним. У Міноборони наголошують, що такий механізм має захистити права як держави, так і самих військових.

Надалі система охопить електронні направлення на військово-лікарську комісію, цифрові висновки ВЛК, формування списків мобілізованих для навчальних центрів та передачу даних до інших військових інформаційних систем. Фінальним етапом стане фіксація прибуття до військової частини з повним трекінгом усіх дій.

У Міноборони визнають, що нова система також спрямована на боротьбу з СЗЧ. 

"Це також дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти і підхід, заснований на даних, для попередження або унеможливлення таких випадків", – пояснив Берестовий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні завершиться воєнний стан. Зеленський назвав, коли відкриють кордони.

Також "Коментарі" писали, що ТЦК дали українським чоловікам термін у 20 днів.



Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/348097-minoborony-zapuskaet-sistemu-chekin-mobilizovannogo-i-treking-puti-voennoobyazannykh
