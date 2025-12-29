В Україні завершиться воєнний стан: Зеленський назвав, коли відкриють кордони

Рубрики
Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні завершиться лише після повного закінчення війни та отримання реальних гарантій безпеки. За його словами, без гарантій безпеки завершення війни може стати серйозним ризиком для України через сусідство з Росією.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир’я та чи будуть у такому випадку відкриті кордони для чоловіків призовного віку.
Зеленський наголосив, що питання гарантій безпеки є центральним у перемовинах із міжнародними партнерами. Йдеться не лише про політичні заяви, а й про практичні механізми, зокрема міжнародний моніторинг, присутність партнерів та чітко зафіксовані зобов’язання сторін.
Окремо президент зауважив, що остаточні рішення також будуть ухвалюватися з урахуванням позиції військового командування та готовності всієї державної інфраструктури до переходу в мирний режим.
