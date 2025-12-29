В Україні завершиться воєнний стан: Зеленський назвав, коли відкриють кордони

Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні завершиться лише після повного закінчення війни та отримання реальних гарантій безпеки. За його словами, без гарантій безпеки завершення війни може стати серйозним ризиком для України через сусідство з Росією.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами отримав питання, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир’я та чи будуть у такому випадку відкриті кордони для чоловіків призовного віку.

"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді закінчиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилась. Тому що може бути ризик повторної агресії з таким сусідом", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що питання гарантій безпеки є центральним у перемовинах із міжнародними партнерами. Йдеться не лише про політичні заяви, а й про практичні механізми, зокрема міжнародний моніторинг, присутність партнерів та чітко зафіксовані зобов’язання сторін.

"Ми з партнерами це проговорюємо, якщо ми знайдемо можливості з усіма, з американцями і з рускіми, підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в цей момент, ми отримаємо гарантії безпеки. В той момент, коли ми їх отримаємо, це буде сигнал, що війна закінчилася", — сказав Зеленський.

Окремо президент зауважив, що остаточні рішення також будуть ухвалюватися з урахуванням позиції військового командування та готовності всієї державної інфраструктури до переходу в мирний режим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи можливі переговори між Зеленським і Путіним після зустрічі президента України з Трампом у США.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав "дурним" запитання журналіста про гарантії безпеки для України.