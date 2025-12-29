В Украине завершится военное положение: Зеленский назвал, когда откроют границы

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине завершится только после полного окончания войны и получения реальных гарантий безопасности. По его словам, без гарантий безопасности завершение войны может стать серьезным риском для Украины из-за соседства с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос, завершится ли действие военного положения в случае перемирия и будут ли в таком случае открыты границы для мужчин призывного возраста.
Зеленский подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности является центральным в переговорах с международными партнерами. Речь идет не только о политических заявлениях, но и о практических механизмах, включая международный мониторинг, присутствие партнеров и четко зафиксированные обязательства сторон.
Отдельно президент отметил, что окончательные решения будут приниматься с учетом позиции военного командования и готовности всей государственной инфраструктуры к переходу в мирный режим.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, возможны ли переговоры между Зеленским и Путиным после встречи президента Украины с Трампом в США.
Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал "глупым" вопрос журналиста о гарантиях безопасности для Украины.