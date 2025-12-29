В Украине завершится военное положение: Зеленский назвал, когда откроют границы

Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине завершится только после полного окончания войны и получения реальных гарантий безопасности. По его словам, без гарантий безопасности завершение войны может стать серьезным риском для Украины из-за соседства с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос, завершится ли действие военного положения в случае перемирия и будут ли в таком случае открыты границы для мужчин призывного возраста.

"Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда закончится действие военного положения. И именно так. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Потому что может быть риск повторной агрессии с таким соседом", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности является центральным в переговорах с международными партнерами. Речь идет не только о политических заявлениях, но и о практических механизмах, включая международный мониторинг, присутствие партнеров и четко зафиксированные обязательства сторон.

"Мы с партнерами это проговариваем, если мы найдем возможности со всеми, с американцами и с русскими, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент мы получим гарантии безопасности. В тот момент, когда мы их получим, это будет сигнал, что война закончилась", — сказал Зеленский.

Отдельно президент отметил, что окончательные решения будут приниматься с учетом позиции военного командования и готовности всей государственной инфраструктуры к переходу в мирный режим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, возможны ли переговоры между Зеленским и Путиным после встречи президента Украины с Трампом в США.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал "глупым" вопрос журналиста о гарантиях безопасности для Украины.