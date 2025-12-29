Телефонна розмова Зеленського і Путіна: які шанси на прямий контакт

Рубрики
Ідея можливої телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним з’явилася після переговорів у Мар-а-Лаго за участі Дональда Трампа. Про потенційне "зрушення" повідомляли джерела Fox News, однак в Україні до дзвінка Путіну ставляться вкрай скептично.
Які шанси на телефонну розмову Путіна та Зеленського. Фото з відкритих джерел
Аналітик центру Solid Info Тарас Семенюк в ефірі Radio NV наголосив, що перспектив контакту між Зеленським та Путіним наразі немає.
За словами аналітика, навіть гіпотетична можливість діалогу між лідерами створює низку питань, зокрема хто буде ініціатором дзвінка та про що саме будуть говорити Путін і Зеленський. На думку Семенюка, більш реальний варіант це спілкування Москви та Києва через посередників.
Останній телефонний контакт між Зеленським і Путіним відбувся ще 26 липня 2020 року. Він був присвячений питанню врегулювання ситуації на Донбасі. Після лютого 2022 року прямі переговори на найвищому рівні припинилися, а комунікація відбувалася лише через посередників або делегації, наприклад, перемовини у Стамбулі.
