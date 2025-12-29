Телефонна розмова Зеленського і Путіна: які шанси на прямий контакт

Ідея можливої телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним з’явилася після переговорів у Мар-а-Лаго за участі Дональда Трампа. Про потенційне "зрушення" повідомляли джерела Fox News, однак в Україні до дзвінка Путіну ставляться вкрай скептично.

Які шанси на телефонну розмову Путіна та Зеленського. Фото з відкритих джерел

Аналітик центру Solid Info Тарас Семенюк в ефірі Radio NV наголосив, що перспектив контакту між Зеленським та Путіним наразі немає.

"Я не бачу перспектив такої розмови сьогодні. І це сам Трамп визнає, що між двома, Путіним та Зеленським, є велика-велика прірва. Я думаю, що це абсолютно так", — сказав Семенюк.

За словами аналітика, навіть гіпотетична можливість діалогу між лідерами створює низку питань, зокрема хто буде ініціатором дзвінка та про що саме будуть говорити Путін і Зеленський. На думку Семенюка, більш реальний варіант це спілкування Москви та Києва через посередників.

"Якщо і говорити про якийсь певний діалог, то він може бути лише з точки зору, мабуть, якогось посередництва когось з кимось і все. В іншому випадку ми розуміємо, що такої можливості зараз не буде", — вважає Семенюк.

Останній телефонний контакт між Зеленським і Путіним відбувся ще 26 липня 2020 року. Він був присвячений питанню врегулювання ситуації на Донбасі. Після лютого 2022 року прямі переговори на найвищому рівні припинилися, а комунікація відбувалася лише через посередників або делегації, наприклад, перемовини у Стамбулі.

