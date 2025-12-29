Зеленський і Путін вперше можуть зателефонувати один одному більш ніж за 5 років: деталі

Президент України Володимир Зеленський може вперше за більш ніж 5 років поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, щоправда, поки не під час очної зустрічі, а по телефону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "Fox News".

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ, посилаючись на слова обізнаного джерела, зазначає, що цьому може сприяти вчорашня зустріч Трампа та Зеленського у Мар-а-Лаго.

"Недільні переговори президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним", — пише видання, зіславшись на джерело, яке знайоме з ходом обговорень.

Незважаючи на те, що зустріч у Флориді була представлена як крок уперед у мирних зусиллях під керівництвом Трампа, джерело додало, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського та Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.

Причому він зазначив, що якби Путін поговорив учора, то це було б найбільше досягнення у мирному процесі.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів та першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для президента Трампа", — сказало джерело.

Також він додав, що Трамп, зважаючи на все, є найуспішнішим посередником, оскільки "Путін і Зеленський сприймають один одного емоційно, а це є викликом".

Крім того, джерело висловилося про вчорашні переговори. За його словами, в центрі обговорень знаходився мирний план, що підтримується США, з 20 пунктів, який був розроблений за підсумками кількох тижнів переговорів.

Документ вимагатиме компромісу як з боку Києва, так і з боку Москви, "щоб залучити Зеленського та, можливо, провести з ним прямі переговори". Тут знову ж таки, мова, судячи з усього, про прямі переговори з російською стороною або самим Путіним.

