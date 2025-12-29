logo_ukra

BTC/USD

89542

ETH/USD

3016.26

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський і Путін вперше можуть зателефонувати один одному більш ніж за 5 років: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський і Путін вперше можуть зателефонувати один одному більш ніж за 5 років: деталі

Fox News повідомляє, що адміністрація Трампа хоче видати, як свою перемогу те, що Зеленський та Путін відновлять діалог

29 грудня 2025, 07:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський може вперше за більш ніж 5 років поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, щоправда, поки не під час очної зустрічі, а по телефону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "Fox News".

Зеленський і Путін вперше можуть зателефонувати один одному більш ніж за 5 років: деталі

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ, посилаючись на слова обізнаного джерела, зазначає, що цьому може сприяти вчорашня зустріч Трампа та Зеленського у Мар-а-Лаго.

"Недільні переговори президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним", — пише видання, зіславшись на джерело, яке знайоме з ходом обговорень.

Незважаючи на те, що зустріч у Флориді була представлена як крок уперед у мирних зусиллях під керівництвом Трампа, джерело додало, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського та Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.

Причому він зазначив, що якби Путін поговорив учора, то це було б найбільше досягнення у мирному процесі.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів та першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для президента Трампа", — сказало джерело.

Також він додав, що Трамп, зважаючи на все, є найуспішнішим посередником, оскільки "Путін і Зеленський сприймають один одного емоційно, а це є викликом".

Крім того, джерело висловилося про вчорашні переговори. За його словами, в центрі обговорень знаходився мирний план, що підтримується США, з 20 пунктів, який був розроблений за підсумками кількох тижнів переговорів.

Документ вимагатиме компромісу як з боку Києва, так і з боку Москви, "щоб залучити Зеленського та, можливо, провести з ним прямі переговори". Тут знову ж таки, мова, судячи з усього, про прямі переговори з російською стороною або самим Путіним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Про це Буданов розповів в інтерв'ю "Суспільному".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foxnews.com/world/trump-meets-zelenskyy-talks-could-unlock-first-zelenskyy-putin-call-five-years-source
Теги:

Новини

Всі новини