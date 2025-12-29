Зеленский и Путин впервые могут созвониться за более, чем 5 лет: детали

Президент Украины Владимир Зеленский может впервые за более, чем 5 лет поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, правда пока не во время очной встречи, а по телефону. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на слова осведомленного источника, отмечает, что этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.

"Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным", — пишет издание сославшись на источник, который знаком с ходом обсуждений.

Несмотря на то, что встреча во Флориде была представлена как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник добавил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для президента США.

Причем он отметил, что, если бы Путин поговорил вчера, то это было бы самое большое достижение в мирном процессе.

"Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе. Это стало бы дипломатической победой для президента Трампа", — сказал источник.

Также он добавил, что Трамп, судя по всему, является самым успешным посредником, поскольку "Путин и Зеленский воспринимают друг друга эмоционально, а это есть вызовом".

Кроме того, источник высказался о вчерашних переговорах. По его слова, в центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план из 20 пунктов, который был разработан по итогам нескольких недель переговоров.

Документ потребует компромисса как со стороны Киева, так и со стороны Москвы, "чтобы вовлечь Зеленского и, возможно, провести с ним прямые переговоры". Тут опять-таки, речь, судя по всему, о прямых переговорах с российской стороной или же самим Путиным.

