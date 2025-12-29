Телефонный разговор Зеленского и Путина: какие шансы на прямой контакт

Идея возможного телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным возникла после переговоров в Мар-а-Лаго с участием Дональда Трампа. О потенциальном "сдвиге" сообщали источники Fox News, однако в Украине к звонку Путину относятся крайне скептически.

Какие шансы на телефонный разговор Путина и Зеленского. Фото из открытых источников

Аналитик центра Solid Info Тарас Семенюк в эфире Radio NV подчеркнул, что перспектив контакта между Зеленским и Путиным пока нет.

"Я не вижу перспектив такого разговора сегодня. И это сам Трамп признает, что между двумя, Путиным и Зеленским, есть большая пропасть. Я думаю, что это абсолютно так", — сказал Семенюк.

По словам аналитика, даже гипотетическая возможность диалога между лидерами создает ряд вопросов, в частности, кто будет инициатором звонка и о чем именно будут говорить Путин и Зеленский. По мнению Семенюка, более реальный вариант – это общение Москвы и Киева через посредников.

"Если и говорить о каком-то диалоге, то он может быть только с точки зрения, пожалуй, какого-то посредничества кого-то с кем-то и все. В противном случае мы понимаем, что такой возможности сейчас не будет", — считает Семенюк.

Последний телефонный контакт между Зеленским и Путиным прошел еще 26 июля 2020 года. Он был посвящен вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. После февраля 2022 года прямые переговоры на самом высоком уровне прекратились, а коммуникация проходила только через посредников или делегации, например, переговоры в Стамбуле.

