logo

BTC/USD

87413

ETH/USD

2928.01

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь в СЗЧ пойти сложнее: в Минобороны внедряют новую систему слежки за военными
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь в СЗЧ пойти сложнее: в Минобороны внедряют новую систему слежки за военными

В Минобороны внедряют систему "Чекин мобилизованного" с трекингом военных на всех этапах службы.

29 декабря 2025, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Министерстве обороны Украины объявили о внедрении новой цифровой системы контроля за путём военнообязанных и мобилизованных. Инициатива стремится уменьшить количество случаев самовольного оставления части (СЗЧ) и сделать процесс мобилизации более прозрачным и контролируемым.

Теперь в СЗЧ пойти сложнее: в Минобороны внедряют новую систему слежки за военными

Минобороны запускает "Чекин мобилизованного". Фото из открытых источников

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовый во время Digital Defence Forum в Киеве рассказал, что система получила название "Чекин мобилизованного" и предусматривает фиксацию ключевых этапов прохождения службы, от вручения повестки до прибытия в воинскую часть.

"Это новая инициатива вместе с департаментом мобилизации о "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу", — заявил Берестовый.

Первым этапом станет внедрение электронного военно-учетного документа в "Резерв+". Данные будут храниться в реестре "Оберіг", который будет фиксировать, кто и когда сканировал QR-код документа, а также какие действия производились с военнообязанным. В Минобороны подчеркивают, что такой механизм должен защитить права как государства, так и самих военных.

В дальнейшем система охватит электронные направления на военно-врачебную комиссию, цифровые выводы ВЛК, формирование списков мобилизованных для учебных центров и передачу данных в другие военные информационные системы. Финальным этапом станет фиксация прибытия в воинскую часть с полным треккингом всех действий.

В Минобороны признают, что новая система также направлена на борьбу с СЗЧ.

"Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев", — пояснил Берестовый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине завершится военное положение. Зеленский назвал, когда откроют границы.

Также "Комментарии" писали, что ТЦК дали украинским мужчинам срок в 20 дней.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/348097-minoborony-zapuskaet-sistemu-chekin-mobilizovannogo-i-treking-puti-voennoobyazannykh
Теги:

Новости

Все новости