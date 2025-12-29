Теперь в СЗЧ пойти сложнее: в Минобороны внедряют новую систему слежки за военными

В Министерстве обороны Украины объявили о внедрении новой цифровой системы контроля за путём военнообязанных и мобилизованных. Инициатива стремится уменьшить количество случаев самовольного оставления части (СЗЧ) и сделать процесс мобилизации более прозрачным и контролируемым.

Минобороны запускает "Чекин мобилизованного". Фото из открытых источников

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовый во время Digital Defence Forum в Киеве рассказал, что система получила название "Чекин мобилизованного" и предусматривает фиксацию ключевых этапов прохождения службы, от вручения повестки до прибытия в воинскую часть.

"Это новая инициатива вместе с департаментом мобилизации о "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу", — заявил Берестовый.

Первым этапом станет внедрение электронного военно-учетного документа в "Резерв+". Данные будут храниться в реестре "Оберіг", который будет фиксировать, кто и когда сканировал QR-код документа, а также какие действия производились с военнообязанным. В Минобороны подчеркивают, что такой механизм должен защитить права как государства, так и самих военных.

В дальнейшем система охватит электронные направления на военно-врачебную комиссию, цифровые выводы ВЛК, формирование списков мобилизованных для учебных центров и передачу данных в другие военные информационные системы. Финальным этапом станет фиксация прибытия в воинскую часть с полным треккингом всех действий.

В Минобороны признают, что новая система также направлена на борьбу с СЗЧ.

"Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев", — пояснил Берестовый.

