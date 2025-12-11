Переведення після СЗЧ стане значно жорсткішим: військових направлятимуть лише в штурмові підрозділи

Українським військовим, які самовільно залишили частину без дозволу (СЗЧ) та прагнуть повернутися до служби, суттєво ускладнили процедуру переведення. Як повідомляє Hromadske, у низці бригад вже поширюють офіційні попередження, що тепер повернення з СЗЧ можливе виключно до десантно-штурмових або штурмових полків.

Повернення після СЗЧ. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, одне з таких повідомлень військові отримали в одній із бригад Сухопутних військ ЗСУ. Командування наголошує, що тепер рекомендаційні листи, відношення та інші погодження від командирів частин більше не враховуються. Усі, хто повертається після СЗЧ, автоматично спрямовуються до підрозділів пріоритетного комплектування, передусім штурмових.

"Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ)", — йшлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.

Командири зазначають, що це не має бути "страшилка", а офіційна інформація про зміну механізму. Таким чином, щоб військовослужбовці зрозуміли, що вони через СЗЧ не зможуть потрапити в обрану частину.

У деяких підрозділах Сухопутних військ уже заборонили видавати будь-які рекомендаційні документи військовим, що перебували в СЗЧ. Натомість пропонується залучати таких військовослужбовців через батальйони резерву.

Командири підтверджують, що нові правила уже діють на практиці. Один із них розповів Hromadske, що навіть оформлене відношення не допомогло його знайомому бійцю. Після звернення до ВСП та ТЦК його двічі направляли в різні штурмові полки попри бажання служити в іншому підрозділі.

У Генштабі ЗСУ відреагували на інформацію про СЗЧ та штурмові полки. В установі пояснили, що військовослужбовці, які повернулися після СЗЧ, прямують до всіх бойових бригад, у тому числі до ДШВ та штурмових частин.

"Правила не змінюються, але для переведення між частинами існують законні внормовані інструменти, а не СЗЧ", — йдеться в заяві Генштабу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дані про СЗЧ і дезертирство зникли.

Також "Коментарі" писали, чи покарають ухилянтів та військових, які пішли в СЗЧ.