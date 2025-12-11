Перевод после СЗЧ станет более жестким: военных будут направлять только в штурмовые подразделения

Украинским военным, самовольно покинувшим часть без разрешения (СЗЧ) и стремящимся вернуться в службу, существенно усложнили процедуру перевода. Как сообщает Hromadske, в ряде бригад уже распространяют официальные предупреждения, что теперь возвращение из СЗЧ возможно исключительно в десантно-штурмовые или штурмовые полки.

Возвращение после СЗЧ. Фото из открытых источников

По информации издания, одно из таких сообщений военные получили в одной из бригад Сухопутных войск ВСУ. Командование отмечает, что теперь рекомендательные письма, отношения и другие согласования от командиров частей больше не учитываются. Все возвращающиеся после СЗЧ автоматически направляются в подразделения приоритетного комплектования, прежде всего штурмовые.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СЗЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ)", — говорилось в сообщении, которое командир направил бойцам механизированной бригады.

Командиры отмечают, что это не должна быть "страшилка", а официальная информация об изменении механизма. Таким образом, чтобы военнослужащие поняли, что они с СЗЧ не смогут попасть в избранную часть.

В некоторых подразделениях Сухопутных войск уже запретили выдавать какие-либо рекомендательные документы находившимся в СЗЧ военным. В то же время предлагается привлекать таких военнослужащих через батальоны резерва.

Командиры подтверждают, что новые правила уже действуют на практике. Один из них рассказал Hromadske, что даже оформленное отношение не помогло его знакомому бойцу. После обращения в ВСП и ТЦК его дважды направляли в разные штурмовые полки, несмотря на желание служить в другом подразделении.

В Генштабе ВСУ отреагировали на информацию о СЗЧ и штурмовых полках. В учреждении пояснили, что вернувшиеся после СЗЧ военнослужащие направляются во все боевые бригады, в том числе в ДШВ и штурмовые части.

"Правила не меняются, но для перевода между частями существуют законные нормированные инструменты, а не СЗЧ", — говорится в заявлении Генштаба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что данные о СЗЧ и дезертирстве исчезли.

Также "Комментарии" писали, накажут ли уклонистов и военных, которые ушли в СЗЧ.