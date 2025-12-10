Що приховує оновлений звіт ОГП: дані про СЗЧ і дезертирство зникли

У щомісячному звіті Офісу генерального прокурора за листопад зникли два рядки, які традиційно містили статистику щодо кримінальних правопорушень за статтями "самовільне залишення військової частини" (СЗЧ) та "дезертирство".

Зникли дані про СЗЧ та дезертирство в Україні

Ще у файлі за січень–жовтень 2025 року ці категорії були присутні окремими рядками та містили дані про кількість зареєстрованих проваджень. У листопадовій публікації ці показники відсутні — без пояснень чи приміток.

На це звернув увагу військовий та громадський діяч Ігор Луценко. Він припустив, що відсутність статистики може бути пов’язана з різким стрибком кількості зареєстрованих правопорушень у жовтні, коли за його словами було зафіксовано "абсолютний рекорд" за цими статтями.

Луценко також висловив занепокоєння тим, що зникнення даних унеможливлює порівняння динаміки та аналіз тенденцій, які мають важливе значення для оцінки стану військової дисципліни й роботи правоохоронних органів у період війни.

Офіс генпрокурора поки не коментував змін у структурі звіту та не пояснив, чому рядки щодо СЗЧ і дезертирства були прибрані.

