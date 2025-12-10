Что скрывает обновленный отчет ОГП: данные о СЗЧ и дезертирстве исчезли

В ежемесячном отчете Офиса генерального прокурора за ноябрь исчезли две строчки, традиционно содержащие статистику по уголовным правонарушениям по статьям "самовольное оставление воинской части" (СЗЧ) и "дезертирство".

Пропали данные про СЗЧ и дезертирство в Украине

Еще в файле за январь-октябрь 2025 года эти категории присутствовали отдельными строками и содержали данные о количестве зарегистрированных производств. В ноябрьской публикации эти показатели отсутствуют без объяснений или примечаний.

На это обратил внимание военный и общественный деятель Игорь Луценко. Он предположил, что отсутствие статистики может быть связано с резким скачком количества зарегистрированных правонарушений в октябре, когда по его словам был зафиксирован "абсолютный рекорд" по этим статьям.

Луценко также выразил обеспокоенность тем, что исчезновение данных делает невозможным сравнение динамики и анализ тенденций, которые имеют важное значение для оценки состояния военной дисциплины и работы правоохранительных органов в период войны.

Офис генпрокурора пока не комментировал изменения в структуре отчета и не объяснил, почему строки по СВЧ и дезертирству были убраны.

