Главная Новости Общество происшествия Что скрывает обновленный отчет ОГП: данные о СЗЧ и дезертирстве исчезли
commentss НОВОСТИ Все новости

Что скрывает обновленный отчет ОГП: данные о СЗЧ и дезертирстве исчезли

По официальной статистике Офиса генпрокурора исчезли данные о СЗЧ и дезертирстве: эксперты говорят о последствиях «рекордного» октября

10 декабря 2025, 01:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ежемесячном отчете Офиса генерального прокурора за ноябрь исчезли две строчки, традиционно содержащие статистику по уголовным правонарушениям по статьям "самовольное оставление воинской части" (СЗЧ) и "дезертирство".

Что скрывает обновленный отчет ОГП: данные о СЗЧ и дезертирстве исчезли

Пропали данные про СЗЧ и дезертирство в Украине

Еще в файле за январь-октябрь 2025 года эти категории присутствовали отдельными строками и содержали данные о количестве зарегистрированных производств. В ноябрьской публикации эти показатели отсутствуют без объяснений или примечаний.

На это обратил внимание военный и общественный деятель Игорь Луценко. Он предположил, что отсутствие статистики может быть связано с резким скачком количества зарегистрированных правонарушений в октябре, когда по его словам был зафиксирован "абсолютный рекорд" по этим статьям.

Луценко также выразил обеспокоенность тем, что исчезновение данных делает невозможным сравнение динамики и анализ тенденций, которые имеют важное значение для оценки состояния военной дисциплины и работы правоохранительных органов в период войны.

Офис генпрокурора пока не комментировал изменения в структуре отчета и не объяснил, почему строки по СВЧ и дезертирству были убраны.

Источник: https://hromadske.ua/viyna/256086-zi-statystyky-ofisu-henprokurora-znykly-dani-shchodo-kilkosti-szch-ta-dezertyrstva
