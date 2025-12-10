Масові перевірки освіти: студентів віком 25+ чекає повторний аудит

Рубрики
Державна служба якості освіти оголосила про розширення перевірок у закладах фахової передвищої та вищої освіти. За словами голови ДСЯО Руслана Гурака, до кінця цього року та на початку наступного планують перевірити ще близько 50 коледжів і університетів.
Нова перевірка студентів 25+
Причиною посиленого контролю стало різке збільшення кількості студентів віком 25+, що могло свідчити про маніпуляції з навчанням та зарахуванням у період воєнного стану.
Гурак зазначив, що підсумки перевірок визначатимуть, скільки студентів можуть бути відраховані: конкретні цифри поки не називаються. Він підкреслив, що підхід тепер є системним, і держава продовжить моніторинг закладів, аби усунути зловживання та непрозорі схеми.
За результатами попередніх перевірок уже було відраховано близько 50 тисяч студентів, — йдеться про тих, чиє навчання не відповідало встановленим вимогам або мало ознаки фіктивності.
ДСЯО заявляє, що мета роботи — відновити довіру до освіти, забезпечити реальну якість навчання та припинити використання статусу студента як інструменту для ухилення чи незаконного перебування в Україні.