Масові перевірки освіти: студентів віком 25+ чекає повторний аудит

Державна служба якості освіти оголосила про розширення перевірок у закладах фахової передвищої та вищої освіти. За словами голови ДСЯО Руслана Гурака, до кінця цього року та на початку наступного планують перевірити ще близько 50 коледжів і університетів.

Нова перевірка студентів 25+

Причиною посиленого контролю стало різке збільшення кількості студентів віком 25+, що могло свідчити про маніпуляції з навчанням та зарахуванням у період воєнного стану.

Гурак зазначив, що підсумки перевірок визначатимуть, скільки студентів можуть бути відраховані: конкретні цифри поки не називаються. Він підкреслив, що підхід тепер є системним, і держава продовжить моніторинг закладів, аби усунути зловживання та непрозорі схеми.

За результатами попередніх перевірок уже було відраховано близько 50 тисяч студентів, — йдеться про тих, чиє навчання не відповідало встановленим вимогам або мало ознаки фіктивності.

ДСЯО заявляє, що мета роботи — відновити довіру до освіти, забезпечити реальну якість навчання та припинити використання статусу студента як інструменту для ухилення чи незаконного перебування в Україні.

