Небезпечний сигнал: новий напад на ТЦК

Оперативне командування "Захід" повідомило про новий випадок нападу на військовослужбовців групи оповіщення. Інцидент стався на Львівщині під час перевірки документів у громадянина мобілізаційного віку. За даними військових, чоловік намагався уникнути встановлення особи та раптово напав на одного з бійців, завдавши удар предметом, схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток". Постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує. Поліція проводить слідчі дії.

Напад на ТЦК у Львові

У командуванні нагадали, що цей випадок стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, коли військовослужбовець загинув від ножового поранення під час виконання службових обов’язків. За словами представників ОК "Захід", подібні інциденти перестають бути поодинокими й набувають ознак небезпечної тенденції.

Військові наголошують: у двох епізодах нападники свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи та застосували фізичне насильство. ОК "Захід" підкреслює, що такі дії становлять пряму загрозу життю військових і поліцейських, які діють у межах своїх повноважень в умовах воєнного стану.

У заяві також йдеться про глибинні причини ескалації — тривалу інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію ТЦК, нормалізацію ухиляння та формування негативного образу військових у соціальних мережах та приватних розмовах. За словами командування, саме ця токсична інформаційна атмосфера створює основу, у якій частина громадян починає сприймати агресію проти представників сил оборони як "виправдану" або навіть героїчну.

ОК "Захід" закликало громадян дотримуватися законних вимог військових і правоохоронців, наголосивши, що напади на них є кримінальним злочином і матимуть невідворотні наслідки. В умовах війни, зазначає командування, Україна не може дозволити собі "другий фронт" — внутрішню агресію проти тих, хто виконує завдання оборони.

Військові очікують від органів місцевої влади та громадськості підтримки, співпраці та суворого дотримання законодавства.

