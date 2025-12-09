Гончаренко виклав дезінформацію: скандал навколо енергетичного перемирʼя

У Новини.LIVE повідомили, що джерела в Офісі президента повністю заперечили твердження народного депутата Олексія Гончаренка щодо нібито перемовин про одноосібне "енергетичне перемир’я". Раніше нардеп заявив, що має інсайдерську інформацію: за його словами, Сполучені Штати начебто пропонували Володимиру Зеленському оголосити припинення ударів по енергетичних об’єктах улітку, нібито гарантувавши, що Росія приєднається до такого режиму вже за годину.

Гончаренко про перемовини з Росією

Гончаренко стверджував, що президент України не погодився на ініціативу.







Однак джерела в ОП назвали ці твердження неправдивими, підкресливши, що нардеп не має доступу до жодних реальних перемовин чи закритих дипломатичних комунікацій. За словами співрозмовників видання, Росія в принципі не демонструвала готовності до жодного реального припинення вогню, а системні удари по Україні є для Кремля основним інструментом тиску та спробою нав’язати свої вимоги.

В Офісі президента наголосили, що подібні заяви не лише не відповідають дійсності, а й використовуються Росією для внутрішньої та зовнішньої дезінформації.

