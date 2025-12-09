Гончаренко опубликовал дезинформацию: скандал вокруг энергетического перемирия

Рубрики
В Новости.LIVE сообщили, что источники в Офисе президента полностью отрицали утверждение народного депутата Алексея Гончаренко относительно якобы переговоров об единоличном "энергетическом перемирии". Ранее нардеп заявил, что располагает инсайдерской информацией: по его словам, Соединенные Штаты вроде бы предлагали Владимиру Зеленскому объявить прекращение ударов по энергетическим объектам летом, якобы гарантировав, что Россия присоединится к такому режиму уже через час.
Гончаренко про переговоры с Россией
Гончаренко утверждал, что президент Украины не согласился с инициативой.
Однако источники в ОП назвали эти утверждения ложными, подчеркнув, что нардеп не имеет доступа к реальным переговорам или закрытым дипломатическим коммуникациям. По словам собеседников издания, Россия в принципе не демонстрировала готовности ни к какому реальному прекращению огня, а системные удары по Украине являются для Кремля основным инструментом давления и попыткой навязать свои требования.
В Офисе президента подчеркнули, что подобные заявления не только не соответствуют действительности, но используются Россией для внутренней и внешней дезинформации.