Опасный сигнал: новое нападение на ТЦК

Оперативное командование "Запад" сообщило о новом случае нападения на военнослужащих группы оповещения. Инцидент произошел во Львовской области во время проверки документов у гражданина мобилизационного возраста. По данным военных, мужчина пытался избежать установления личности и внезапно напал на одного из бойцов, нанеся удар предметом, похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток". Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Полиция производит следственные действия.

Нападение на ТЦК во Львове

В командовании напомнили, что этот случай произошел менее чем через неделю после трагедии во Львове, когда военнослужащий погиб от ножевого ранения во время исполнения служебных обязанностей. По словам представителей ОК "Запад", подобные инциденты перестают быть единичными и приобретают признаки опасной тенденции.

Военные подчеркивают: в двух эпизодах нападающие сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности и применили физическое насилие. ОК "Запад" подчеркивает, что такие действия представляют прямую угрозу жизни военных и полицейских, действующих в пределах своих полномочий в условиях военного положения.

В заявлении также говорится о глубинных причинах эскалации — длительной информационной кампании, направленной на дискредитацию ТЦК, нормализацию уклонения и формирование негативного образа военных в социальных сетях и частных разговорах. По словам командования, именно эта токсичная информационная атмосфера создает основу, в которой часть граждан начинает воспринимать агрессию против представителей сил обороны как "оправданную" или даже героическую.

ОК "Запад" призвало граждан соблюдать законные требования военных и правоохранителей, подчеркнув, что нападения на них являются уголовным преступлением и будут иметь неотвратимые последствия. В условиях войны, отмечает командование, Украина не может позволить себе второй фронт — внутреннюю агрессию против тех, кто выполняет задачи обороны.

Военные ожидают от органов местной власти и общественности поддержки, сотрудничества и строгого соблюдения законодательства.

