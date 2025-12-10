Массовые проверки образования: студентов 25 лет ждет повторный аудит

Рубрики
Государственная служба качества образования объявила о расширении проверок в учреждениях профессионального высшего и высшего образования. По словам главы ДСКО Руслана Гурака, до конца этого года и в начале следующего планируют проверить еще около 50 колледжей и университетов.
Новая проверка студентов 25+
Причиной усиленного контроля стало резкое увеличение количества студентов 25 лет, что могло свидетельствовать о манипуляциях с обучением и зачислением в период военного положения.
Гурак отметил, что итоги проверок будут определять, сколько студентов может быть отчислено: конкретные цифры пока не называются. Он подчеркнул, что подход теперь системный, и государство продолжит мониторинг заведений, чтобы устранить злоупотребления и непрозрачные схемы.
По результатам предварительных проверок уже было отчислено около 50 тысяч студентов — речь идет о тех, чье обучение не отвечало установленным требованиям или имело признаки фиктивности.
ДСЯО заявляет, что цель работы – восстановить доверие к образованию, обеспечить реальное качество обучения и прекратить использование статуса студента как инструмента для устранения или незаконного пребывания в Украине.