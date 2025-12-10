logo

Массовые проверки образования: студентов 25 лет ждет повторный аудит
commentss НОВОСТИ Все новости

Массовые проверки образования: студентов 25 лет ждет повторный аудит

В Украине проведут новую волну проверок в вузах и колледжах: под усиленным контролем — студенты 25 лет

10 декабря 2025, 01:07
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственная служба качества образования объявила о расширении проверок в учреждениях профессионального высшего и высшего образования. По словам главы ДСКО Руслана Гурака, до конца этого года и в начале следующего планируют проверить еще около 50 колледжей и университетов.

Массовые проверки образования: студентов 25 лет ждет повторный аудит

Новая проверка студентов 25+

Причиной усиленного контроля стало резкое увеличение количества студентов 25 лет, что могло свидетельствовать о манипуляциях с обучением и зачислением в период военного положения.

Гурак отметил, что итоги проверок будут определять, сколько студентов может быть отчислено: конкретные цифры пока не называются. Он подчеркнул, что подход теперь системный, и государство продолжит мониторинг заведений, чтобы устранить злоупотребления и непрозрачные схемы.

По результатам предварительных проверок уже было отчислено около 50 тысяч студентов — речь идет о тех, чье обучение не отвечало установленным требованиям или имело признаки фиктивности.

ДСЯО заявляет, что цель работы – восстановить доверие к образованию, обеспечить реальное качество обучения и прекратить использование статуса студента как инструмента для устранения или незаконного пребывания в Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что оперативное командование "Запад" сообщило о новом случае нападения на военнослужащих группы оповещения. Инцидент произошел во Львовской области во время проверки документов у гражданина мобилизационного возраста. По данным военных, мужчина пытался избежать установления личности и внезапно напал на одного из бойцов, нанеся удар предметом, похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток". Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Полиция производит следственные действия.



Источник: https://censor.net/ua/n3589562
