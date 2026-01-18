logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский прямо сказал, в какие подразделения отправляют военных после СЗЧ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский прямо сказал, в какие подразделения отправляют военных после СЗЧ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, в какие подразделения направляют военных по возвращении из СЗЧ.

18 января 2026, 17:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Военнослужащих, которые возвращаются в службу после самовольного ухода из части (СЗЧ), прежде всего направляют в подразделения, воюющие на самых сложных участках фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский прямо сказал, в какие подразделения отправляют военных после СЗЧ

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью LB.ua рассказал, что первоочередное пополнение получают части, которые выполняют боевые задания в условиях интенсивных боев и несут наибольшие потери. Именно поэтому военные, возвращающиеся из СЗЧ, могут быть направлены в Десантно-штурмовые войска и штурмовые подразделения.

"В первую очередь комплектуются те части, которые выполняют задания на наиболее горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, есть, к сожалению, и потери, и потребность пополнения личным составом. Поэтому, конечно, возвращающиеся люди могут попасть… в ДШУ, штурмовые, механизированные и части территориальной обороны", — сказал Сырский.

Сырский также сказал, что в 2025 году потери украинской армии снизились на 13%, тогда как потери российских войск существенно выросли. Всего за 2024-2025 годы потери противника, включая убитых и раненых, превысили 850 тысяч человек.

Ранее издание hromadske сообщало, что в отдельных бригадах военным присылали предупреждение, что возвращение из СЗЧ возможно преимущественно через ДШВ или штурмовые полки. В Генеральном штабе впоследствии уточнили, что военнослужащие из батальонов резерва могут направляться в различные боевые бригады, однако приоритет остается за наиболее боеспособными и задействованными в активных боях подразделениями.

Также "Комментарии" писали, что теперь будет сложнее уйти в СЗЧ. В Минобороны внедряют новую систему слежки за военными.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости