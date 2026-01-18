Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ: как Украина планирует совершить перелом в войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о подготовке к новым наступательным операциям на фронте. По его словам, только обороной войну против России не выиграть.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью LB.ua наметил видение дальнейшей стратегии и условий возможного перелома в войне. По словам главкома, стратегическая цель России остается неизменной – это полная оккупация Украины. Однако Киев планирует свои контрнаступления, чтобы разрушить планы РФ.

"Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому мы будем проводить наступательные операции… это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", – сказал Сырский.

Отдельно Сырский наметил условия, при которых возможен перелом в войне уже в этом году. Среди ключевых факторов генерал назвал развитие технологий, устойчивую экономику, поддержку Запада, развитие собственного производства и искусственный интеллект.

"Переход на другой уровень технологической оснастки Вооруженных сил позволит нам уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в первую очередь, дроновых систем. Ну, и, конечно, дальнейшее развитие искусственного интеллекта как основы эффективного применения оружия, повышения скорости действия, реакции применения, выработки соответствующих решений", — пояснил Сырский.

