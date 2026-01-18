Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ: как Украина планирует совершить перелом в войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о подготовке к новым наступательным операциям на фронте. По его словам, только обороной войну против России не выиграть.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Александр Сырский в интервью LB.ua наметил видение дальнейшей стратегии и условий возможного перелома в войне. По словам главкома, стратегическая цель России остается неизменной – это полная оккупация Украины. Однако Киев планирует свои контрнаступления, чтобы разрушить планы РФ.
Отдельно Сырский наметил условия, при которых возможен перелом в войне уже в этом году. Среди ключевых факторов генерал назвал развитие технологий, устойчивую экономику, поддержку Запада, развитие собственного производства и искусственный интеллект.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский прямо сказал, в какие подразделения отправляют военных после СЗЧ.
Также "Комментарии" писали, что Медведчук озвучил новые требования Кремля к Украине.