logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ: как Украина планирует совершить перелом в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ: как Украина планирует совершить перелом в войне

Александр Сырский заявил о подготовке новых наступательных операций и назвал условия, при которых возможен перелом в войне с Россией.

18 января 2026, 18:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о подготовке к новым наступательным операциям на фронте. По его словам, только обороной войну против России не выиграть.

Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ: как Украина планирует совершить перелом в войне

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью LB.ua наметил видение дальнейшей стратегии и условий возможного перелома в войне. По словам главкома, стратегическая цель России остается неизменной – это полная оккупация Украины. Однако Киев планирует свои контрнаступления, чтобы разрушить планы РФ.

"Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому мы будем проводить наступательные операции… это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", – сказал Сырский.

Отдельно Сырский наметил условия, при которых возможен перелом в войне уже в этом году. Среди ключевых факторов генерал назвал развитие технологий, устойчивую экономику, поддержку Запада, развитие собственного производства и искусственный интеллект.

"Переход на другой уровень технологической оснастки Вооруженных сил позволит нам уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в первую очередь, дроновых систем. Ну, и, конечно, дальнейшее развитие искусственного интеллекта как основы эффективного применения оружия, повышения скорости действия, реакции применения, выработки соответствующих решений", — пояснил Сырский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский прямо сказал, в какие подразделения отправляют военных после СЗЧ.

Также "Комментарии" писали, что Медведчук озвучил новые требования Кремля к Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gZ6w1PTndHk
Теги:

Новости

Все новости