Российские власти системно преувеличивают собственные "успехи" в войне против Украины, пытаясь создать иллюзию перелома на фронте и склонить США к давлению на Киев. На самом же деле российское наступление остается крайне медленным и сопровождается колоссальными потерями. Об этом пишет любимая газета Дональда Трампа The New York Post.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале издания отмечается, что, несмотря на численное преимущество и значительные ресурсы, Россия не смогла сломать украинскую оборону. Вооруженные силы Украины и дальше сдерживают противника, а реальная динамика боевых действий резко контрастирует с оптимистичными заявлениями Кремля.

По данным NYP, российская армия теряет от 20 до 25 тысяч военных ежемесячно. В прошлом году цена одного квадратного километра украинской территории для РФ в среднем составляла 93 погибших солдата. В то же время, система вербовки в России все хуже компенсирует эти потери, что ставит под сомнение долгосрочную способность Москвы поддерживать интенсивность боевых действий.

"Россияне не идут к победе", – пишет The New York Post.

В издании напоминают, что после провала плана "захватить Киев за три дня", российская армия так и не смогла прорвать украинскую оборону или приблизиться к столице. Более того, нынешняя война России против Украины длится дольше, чем война Советского Союза против нацистской Германии, что само по себе показательный маркер провала стратегических амбиций Кремля.

После отступления из Киевской области в начале 2022 года Владимир Путин сделал ставку на полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Однако и этот план не был реализован. По оценке NYP, на фоне военных неудач Кремль резко активизировал пропаганду. Российские власти создают картинку "успехов" через показательные совещания, демонстративные поднятия флагов в спорных районах и отдельные тактические рейды, представляемые как стратегические победы. Как пишет NYP, цель этой кампании не только во внутренней аудитории, но и попытка повлиять на позицию США и лично Дональда Трампа по дальнейшей поддержке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ и объяснил, как Украина планирует совершить перелом в войне.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин использует США для уничтожения Украины.