Як Путін використовує США для знищення України: який план Кремля на війну

Переговори з Володимиром Путіним не наближають мир, а лише дають Кремлю час для продовження війни проти України. Таку оцінку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи нинішні "переговорні маневри" Москви та роль президента США Дональда Трампа у цьому процесі.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" зауважив, що реального переговорного процесу між США та Росією фактично не існує. За його словами, є лише пропозиції, які були узгоджені між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та мали бути передані Путіну.

"Під час цієї презентації Путін йому розповів, що обстріляли його резиденцію на Валдаї. Росія сказала, що після того обстрілу змінює свою позицію, але не сказала на яку… У цій ситуації у мене немає жодних сумнівів, що Росія не є учасником цього переговорного процесу", — прокоментував Портников.

Портников вважає, що така тактика цілком відповідає інтересам Путіна. Затягування процесу дозволяє Кремлю уникати посилення санкцій, зменшувати тиск з боку США та стримувати масштаби військової допомоги Україні. Як приклад, політичний оглядач вказує на те, що Україна зараз отримує менше американської зброї, ніж за часів Байдена. За його словами, це відбувається через те, що "Трамп вірить в мирний процес або вдає, що вірить".

На його думку, Москва не сприймає серйозно мирний план Трампа та готова вийти з переговорного процесу звинувативши у цьому Захід, а сам президент США буде погоджуватися з заявами Путіна.

"Трамп говоритиме, що винні європейці, йому не вдалося помирити Україну і Росію, бо Путін образився. Путіну потрібно дотягти цей час до закінчення президентського терміну Трампа. У Путіна дуже прості цілі, він сподівається, що за цей час йому вдасться розправитися з Україною", — вважає Портников та висловив сумнів, що у лідера Кремля вдасться це зробити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп озвучив радикальний ультиматум для країн Європи.

Також "Коментарі" писали, що Портников назвав головні плани Кремля.