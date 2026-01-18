Как Путин использует США для уничтожения Украины: какой план Кремля на войну

Переговоры с Владимиром Путиным не приближают мир, а дают Кремлю время для продолжения войны против Украины. Такую оценку высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, анализируя "переговорные маневры" Москвы и роль президента США Дональда Трампа в этом процессе.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" отметил, что реальный переговорный процесс между США и Россией фактически не существует. По его словам, есть только предложения, которые были согласованы между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и должны быть переданы Путину.

"Во время этой презентации Путин ему рассказал, что обстреляли его резиденцию на Валдае. Россия сказала, что после того обстрела меняет свою позицию, но не сказала на какую… В этой ситуации у меня нет никаких сомнений, что Россия не является участником этого переговорного процесса", — прокомментировал Портников.

Портников считает, что такая тактика полностью отвечает интересам Путина. Затягивание процесса позволяет Кремлю избегать ужесточения санкций, уменьшать давление со стороны США и сдерживать масштабы военной помощи Украине. В качестве примера политический обозреватель указывает на то, что Украина сейчас получает меньше американского оружия, чем во времена Байдена. По его словам, это происходит из-за того, что "Трамп верит в мирный процесс или делает вид, что верит".

По его мнению Москва не воспринимает серьезно мирный план Трампа и готова выйти из переговорного процесса, обвинив в этом Запад, а сам президент США будет соглашаться с заявлениями Путина.

"Трамп будет говорить, что виноваты европейцы, ему не удалось помирить Украину и Россию, потому что Путин обиделся. Путину нужно дотянуть это время до окончания президентского срока Трампа. У Путина очень простые цели, он надеется, что за это время ему удастся расправиться с Украиной", — считает Портников и высказал сомнение, что у лидера Кремля это удастся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп озвучил радикальный ультиматум для Европы.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал главные планы Кремля.