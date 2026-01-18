Как Путин использует США для уничтожения Украины: какой план Кремля на войну

Рубрики
Переговоры с Владимиром Путиным не приближают мир, а дают Кремлю время для продолжения войны против Украины. Такую оценку высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, анализируя "переговорные маневры" Москвы и роль президента США Дональда Трампа в этом процессе.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" отметил, что реальный переговорный процесс между США и Россией фактически не существует. По его словам, есть только предложения, которые были согласованы между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и должны быть переданы Путину.
Портников считает, что такая тактика полностью отвечает интересам Путина. Затягивание процесса позволяет Кремлю избегать ужесточения санкций, уменьшать давление со стороны США и сдерживать масштабы военной помощи Украине. В качестве примера политический обозреватель указывает на то, что Украина сейчас получает меньше американского оружия, чем во времена Байдена. По его словам, это происходит из-за того, что "Трамп верит в мирный процесс или делает вид, что верит".
По его мнению Москва не воспринимает серьезно мирный план Трампа и готова выйти из переговорного процесса, обвинив в этом Запад, а сам президент США будет соглашаться с заявлениями Путина.
