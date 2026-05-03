"Україну чекає ядерний удар": офіцер "Нахтіґалю" зробив тривожне попредження

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Військовий управління батальйону безпілотних систем "Нахтіґаль" 20-ї бригади "Любарт" 1-го корпусу НГУ "Азов" із позивним "Майор Джміль" заявив, що Росія теоретично може вдатися до застосування ядерної зброї проти України. За його словами, ключове питання у тому, наскільки сильним може бути цей удар.
"Майор Джміль" про ядерний удар по Україні
"Майор Джміль" в інтерв’ю YouTube-каналу "Бородаті Мюслі" висловив переконання, що загроза ядерного удару по Україні залишається реальною у довгостроковій перспективі. Водночас він наголосив, що це його особиста оцінка, а не офіційна позиція.
За його словами, ключовим питанням є не лише сам факт потенційної ескалації, а й формат можливого удару. Військовий припустив, що Росія може розглядати різні типи носіїв для атаки ядерною зброєю по Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ВР стривожили прогнозом: Путін може вдарити по Україні ядерною зброєю.
Також "Кометнарі" писали, що ризик ядерної катастрофи зріс до небаченого рівня.