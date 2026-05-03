"Україну чекає ядерний удар": офіцер "Нахтіґалю" зробив тривожне попредження

Військовий управління батальйону безпілотних систем "Нахтіґаль" 20-ї бригади "Любарт" 1-го корпусу НГУ "Азов" із позивним "Майор Джміль" заявив, що Росія теоретично може вдатися до застосування ядерної зброї проти України. За його словами, ключове питання у тому, наскільки сильним може бути цей удар.

"Майор Джміль" про ядерний удар по Україні

"Майор Джміль" в інтерв’ю YouTube-каналу "Бородаті Мюслі" висловив переконання, що загроза ядерного удару по Україні залишається реальною у довгостроковій перспективі. Водночас він наголосив, що це його особиста оцінка, а не офіційна позиція.

"Я все-таки з тих людей, які мають бачення, що буде ядерний удар по нашій території. Це особисто моє переконання, я нікого не лякаю, не переконую в тому. У мене є своє бачення. Я думаю, що вдарять", — сказав офіцер управління батальйону "Нахтіґаль".

За його словами, ключовим питанням є не лише сам факт потенційної ескалації, а й формат можливого удару. Військовий припустив, що Росія може розглядати різні типи носіїв для атаки ядерною зброєю по Україні.

"Яким це буде зарядом удар? Чи це буде випущений з "Піона", який у радіусі кількох кілометрів усе перетворить на попіл, чи великий заряд "Орешника" – так званого їхнього – з цієї ракети-носія. І по якій локації – теж невідомо. Однак я чомусь переконаний, що це буде в тій чи іншій формі", — сказав військовий.

