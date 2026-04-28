Ризик ядерної катастрофи зріс до небаченого рівня: Гроссі зробив тривожну заяву

Світ зіткнувся з рівнем ядерної небезпеки, якого не бачили з часів піку Холодної війни. Із такою заявою виступив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час Конференції з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у Нью-Йорку.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. REUTERS/Chris Gallagher

Гроссі заявив, що війна Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході посилили тиск на міжнародні механізми безпеки. За його словами, сучасна ядерна ситуація стала значно складнішою. Якщо раніше світова безпека трималася на відносно зрозумілому балансі між кількома державами, то нині ризиків стало більше.

"Це дуже особливий момент. Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів кульмінації Холодної війни. Війна повернулася до Європи та Близького Сходу, а багатосторонні рамки, що забезпечують мир і безпеку, перебувають під величезним тиском. У сьогоднішній ядерній сфері ми стикаємося з крихким протистоянням, з більшою кількістю акторів, більшими ризиками та меншою ясністю", — заявив Гроссі.

Окрему стурбованість міжнародної спільноти викликає ситуація навколо українських атомних об’єктів, зокрема Запорізької АЕС. Будь-які бойові дії поблизу ядерної інфраструктури можуть мати наслідки далеко за межами регіону.

Гроссі підкреслив, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї залишається ключовим інструментом глобальної стабільності, а роль МАГАТЕ полягає у контролі за тим, щоб ядерні матеріали використовувалися лише в мирних цілях.

