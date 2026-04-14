Повний блекаут: в МАГАТЕ зробили тривожну заяву про ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція вранці залишилась без жодного зовнішнього джерела живлення. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві МАГАТЕ у X.

Вранці припинила функціонувати остання зовнішня лінія електропередач Запорізької АЕС. Станція повністю втратила зовнішнє живлення.

Щоб забезпечити роботу систем безпеки, автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори. Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті, стежить за ситуацією.

"Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту", — цитують в організації слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Паралельно агентство веде переговори з обома сторонами щодо нового локального перемир'я — воно потрібне для ремонту ще однієї лінії електропередач, яка могла б відновити зовнішнє живлення станції.

причиною регулярних знеструмлень Запорізької атомної електростанції стали російські диверсії "під чужим прапором" та масовані удари РФ по енергосистемі України. Про це заявила Greenpeace Україна, оприлюднивши результати річного аналізу.

Експерти з ядерної енергетики Greenpeace Україна у співпраці з британськими аналітиками McKenzie Intelligence Services дослідили супутникові знімки високої роздільної здатності. Об’єктом вивчення стали розподільчі пристрої та лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська" і 330 кВ "Феросплавна-1", що з’єднують атомну станцію з енергосистемою.

окупаційна адміністрація завершила черговий етап примусової інтеграції Запорізької атомної електростанції до структури країни-агресора. Як повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, з 3 березня управління ключовими технологічними процесами станції офіційно перейшло до російських спеціалістів.




