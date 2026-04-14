Полный блекаут: в МАГАТЭ сделали тревожное заявление о ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция утром осталась без внешнего источника питания. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МАГАТЭ в X.

Утром перестала функционировать последняя внешняя линия электропередач Запорожской АЭС. Станция полностью утратила внешнее питание.

Чтобы обеспечить работу систем безопасности, автоматически включились резервные дизельные генераторы. Команда МАГАТЭ, постоянно находящаяся на объекте, следит за ситуацией.

"Потеря внешнего электроснабжения еще раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", — цитируют в организации слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Параллельно агентство ведет переговоры с обеими сторонами по поводу нового локального перемирия – оно нужно для ремонта еще одной линии электропередач, которая могла бы восстановить внешнее питание станции.

Читайте на портале "Комментарии" — причиной регулярных обесточений Запорожской атомной электростанции стали российские диверсии "под чужим флагом" и массированные удары РФ по энергосистеме Украины. Об этом заявила Greenpeace Украина, обнародовав результаты годового анализа.

Эксперты по ядерной энергетике Greenpeace Украина в сотрудничестве с британскими аналитиками McKenzie Intelligence Services исследовали спутниковые снимки высокого разрешения. Объектом изучения стали распределительные устройства и линии электропередач 750 кВ "Днепровская" и 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющие атомную станцию с энергосистемой.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупационная администрация завершила очередной этап принудительной интеграции Запорожской атомной электростанции в структуру страны-агрессора. Как сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, с 3 марта управление ключевыми технологическими процессами станции официально перешло к российским специалистам.



