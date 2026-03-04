Чому стаються критичні знеструмлення на ЗАЕС: розслідування показало, що роблять росіяни

Причиною регулярних знеструмлень Запорізької атомної електростанції стали російські диверсії "під чужим прапором" та масовані удари РФ по енергосистемі України. Про це заявила Greenpeace Україна, оприлюднивши результати річного аналізу.

Greenpeace назвала причину знеструмлень ЗАЕС. Фото з відкритих джерел

Експерти з ядерної енергетики Greenpeace Україна у співпраці з британськими аналітиками McKenzie Intelligence Services дослідили супутникові знімки високої роздільної здатності. Об’єктом вивчення стали розподільчі пристрої та лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська" і 330 кВ "Феросплавна-1", що з’єднують атомну станцію з енергосистемою.

За даними організації, всупереч заявам "Росатома" та російської влади жодних доказів українських обстрілів ключових вузлів ЗАЕС не виявлено. Натомість з лютого 2025 по лютий 2026 року зафіксовано 13 випадків пошкодження ліній, з яких шість сталися на окупованій території, а сім унаслідок російських ракетних атак у Нікопольському районі та ширшому регіоні Дніпра.

Окремо зазначається, що з липня 2025 року відбулося чотири повних втрати зовнішнього електропостачання станції. У трьох випадках причиною стали масштабні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Greenpeace передала свій аналіз Раді керуючих МАГАТЕ, засідання якої триває у Відні. В організації також розкритикували заяви гендиректора МАГАТЕ щодо необхідності "спільного припинення вогню" для ремонтів, вважаючи їх такими, що відтворюють російські наративи.

ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у 2023-му станція може безпечно функціонувати лише в режимі холодного зупину через обмежені запаси води для охолодження.

