Росія захопила «нервову систему» ЗАЕС: окупанти не зупиняються ні на крок

Окупаційна адміністрація завершила черговий етап примусової інтеграції Запорізької атомної електростанції до структури країни-агресора. Як повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, з 3 березня управління ключовими технологічними процесами станції офіційно перейшло до російських спеціалістів.

Запорізька АЕС. Фото з відкритих джерел

За наявною інформацією, контроль над цифровою базою об'єкта тепер здійснює компанія "КОНСИСТ-ОС" — підрозділ "Росенергоатома", що відповідає за автоматизацію та кібербезпеку.

"Запорізьку АЕС остаточно "прошивають" під Росатом. 3 березня ІТ-функції станції передані російській компанії "КОНСИСТ-ОС" — галузевому інтегратору Росенергоатома", — наголосив Андрющенко.

На думку експерта, цей крок є значно небезпечнішим за звичайну збройну охорону, оскільки він закладає фундамент для тривалого перебування загарбників на станції. Окупанти фактично перетворили ЗАЕС на власний промисловий актив, забравши під повне управління всі мережі та моніторингові системи.

"Росіяни забрали під контроль "нервову" систему станції. Саме цифрову інфраструктуру — виробничі системи, мережі, моніторинг, управління", — пояснює очільник Центру вивчення окупації.

Андрющенко застерігає, що така інституційна інтеграція є стратегічним викликом, який важче подолати, ніж просто витіснити військові підрозділи.

"Це модель довгострокової інституційної інтеграції... І це стратегічно небезпечніше, ніж просто військова присутність. Бо кадирівці можуть піти. Цифрова інтеграція — лишається", — резюмував він.

Наразі український персонал, який залишився на станції, змушений працювати в межах нової структури, що значно ускладнює подальше повернення об'єкта під контроль законного оператора "Енергоатом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Запорізькій атомній електростанції зафіксована ротація кадирівців, яка відбулася паралельно зі зміною персоналу МАГАТЕ.