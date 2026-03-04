Россия захватила «нервную систему» ЗАЭС: оккупанты не останавливаются ни на шаг

Оккупационная администрация завершила очередной этап принудительной интеграции Запорожской атомной электростанции в структуру страны-агрессора. Как сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, с 3 марта управление ключевыми технологическими процессами станции официально перешло к российским специалистам.

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

По имеющейся информации, контроль над цифровой базой объекта теперь осуществляет компания "КОНСИСТ-ОС" — подразделение "Росэнергоатома", отвечающее за автоматизацию и кибербезопасность.

"Запорожскую АЭС окончательно "прошивают" под Росатом. 3 марта ИТ-функции станции переданы российской компании "КОНСИСТ-ОС" – отраслевому интегратору Росэнергоатома", – подчеркнул Андрющенко.

По мнению эксперта, этот шаг значительно опаснее обычной вооруженной охраны, поскольку он закладывает фундамент для длительного пребывания захватчиков на станции. Оккупанты фактически превратили ЗАЭС в собственный промышленный актив, забрав под полное управление все сети и мониторинговые системы.

"Россияне забрали под контроль "нервную" систему станции. Именно цифровая инфраструктура — производственные системы, сети, мониторинг, управление", — объясняет глава Центра изучения оккупации.

Андрющенко предостерегает, что такая институциональная интеграция является стратегическим вызовом, который труднее преодолеть, чем вытеснить военные подразделения.

"Это модель долгосрочной институциональной интеграции... И это стратегически опаснее просто военного присутствия. Потому что кадыровцы могут уйти. Цифровая интеграция остается", — резюмировал он.

Пока оставшийся на станции украинский персонал вынужден работать в рамках новой структуры, что значительно усложняет дальнейший возврат объекта под контроль законного оператора "Энергоатом".

