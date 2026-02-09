МАГАТЕ цинічно приховує новий злочин Путіна на ЗАЕС: озвучено сенсаційний інсайд

На Запорізькій атомній електростанції зафіксована ротація кадирівців, яка відбулася паралельно зі зміною персоналу МАГАТЕ. Цей факт викликав питання у міжнародної спільноти, адже організація не повідомляла про присутність на станції російських окупаційних військових. Про це в коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що ситуація "дуже цікава".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, на території ЗАЕС працюють представники МАГАТЕ з різних країн, які не повторюються і не пов’язані між собою. За роки окупації було кілька ротацій, під час яких фіксувалися порушення з боку Росії. Проте про присутність кадирівців або інших окупаційних підрозділів майже не повідомляється. Андрющенко пояснив, що завдяки постійному OSINT-моніторингу видно, що разом зі зміною працівників МАГАТЕ відбувається ротація кадирівців.

Крім того, існує ймовірність, що чеченські бійці супроводжують міжнародну делегацію і залишаються на об’єкті після її від’їзду. При цьому доступ представників МАГАТЕ до Енергодару забезпечується через територію Росії і під наглядом російських військових. Андрющенко також додав, що кадирівців легко впізнати через активність у соцмережах та геомітки на дописах. Він закликав керівництво МАГАТЕ, зокрема Рафаеля Гроссі, пояснити ці обставини.

Цікаво, що кадирівців перекинули на ЗАЕС після конфлікту Рамзана Кадирова з очільником так званої "ДНР" Денисом Пушиліним. Зараз вони відповідають за охорону станції та контроль за діяльністю персоналу. Частина бійців раніше брала участь у бойових діях на фронті; на території станції навіть облаштовані їхні тренувальні табори, а гільзи свідчать про проведення стрільб. Таким чином атомний об’єкт фактично перетворили на військову базу, де кадирівці присутні у всіх залах станції.

