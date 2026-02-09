logo_ukra

Названо єдиного політика, який має всі шанси стати президентом України після війни: деталі

Заява очільника Миколаївської ОВА прозвучала на тлі старту нового раунду переговорів про перемир’я за участю США та після масштабних ударів Росії по Києву та Харкову

9 лютого 2026, 14:50
Клименко Елена

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив упевненість, що Володимир Зеленський має значні шанси на перемогу на виборах після завершення війни. Про це він розповів 4 лютого у коментарі американському виданню Newsweek.

Названо єдиного політика, який має всі шанси стати президентом України після війни: деталі

Видання зазначає, що Кім є давнім союзником президента. За його словами, після закінчення бойових дій та відновлення нормального життя в Україні Зеленський зможе продовжити реформи, які через вторгнення Росії не вдалося реалізувати раніше.

"Зеленський є "найкращим кандидатом на посаду майбутнього президента", — підкреслив Кім. 

Заява Кіма прозвучала на тлі нового раунду переговорів щодо припинення вогню за участю США, а також після масованих обстрілів Росією найбільших міст України, серед яких Київ і Харків.

Водночас очільник Миколаївської ОВА відмовився робити прогнози щодо результатів тристоронніх мирних переговорів, однак зазначив, що країна сильно виснажена майже чотирма роками війни.

"Країна з нетерпінням чекає на мирну угоду", — додав він. 

Раніше Кім заявляв, що початок 2026 року може стати переломним моментом у війні, після чого очікується активізація інвестицій в Україну. У розмові з британським виданням The Independent він підкреслив, що сьогодні для більшості українців головною перемогою є припинення бойових дій, збереження життя людей та забезпечення гарантій безпеки.

Як вже писали  "Коментарі", Україна готується отримати чергову партію французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000. Про це повідомили в Міністерстві оборони України, підбиваючи підсумки переговорів між віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим і міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен. Зустріч була присвячена подальшому зміцненню оборонних спроможностей України, зокрема авіаційної складової та систем протиповітряної оборони.



