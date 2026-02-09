Українське небо стане ще більш захищене від ударів Путіна: яке надважливе рішення прийняте

Україна готується отримати чергову партію французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000. Про це повідомили в Міністерстві оборони України, підбиваючи підсумки переговорів між віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим і міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен. Зустріч була присвячена подальшому зміцненню оборонних спроможностей України, зокрема авіаційної складової та систем протиповітряної оборони.

Фото: з відкритих джерел

У відомстві зазначили, що французька сторона вже перебуває на етапі підготовки до передачі Україні нових літаків Mirage 2000. Ці винищувачі мають суттєво посилити можливості Повітряних сил ЗСУ в умовах постійних ракетних атак з боку Росії.

Окремо під час переговорів сторони обговорили постачання Україні рекордної кількості керованих авіаційних боєприпасів AASM Hammer. Також йдеться про прискорення виробництва та передачі протибалістичних ракет Aster, які відіграють важливу роль у протидії сучасним загрозам. Крім того, французька сторона розглядає можливість розширення номенклатури далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP, здатних завдавати ударів по цілях на значній відстані.

Важливим результатом зустрічі стало підписання Листа про наміри щодо розвитку спільного виробництва озброєння на території України та Франції. Така співпраця має не лише посилити обороноздатність, а й сприяти технологічному розвитку українського ОПК.

Нагадаємо, перші винищувачі Mirage 2000 надійшли до України ще у лютому 2025 року, а вже з березня вони почали виконувати бойові завдання, зокрема зі знищення російських крилатих ракет. Українські пілоти, які опанували Mirage 2000, у перспективі швидко адаптуються до управління літаками Rafale. Україна планує закупівлю до 100 винищувачів Rafale F4 до 2035 року, що стане важливим кроком у модернізації авіації.

