Украинское небо станет еще более защищенным от ударов Путина: какое сверхважное решение принято

Украина готовится получить очередную партию французских многоцелевых истребителей Mirage 2000. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, подводя итоги переговоров между вице-премьер-министром Михаилом Федоровым и министерством Вооруженных сил Франции Катрин Уотрен. Встреча была посвящена дальнейшему укреплению оборонных возможностей Украины, в частности, авиационной составляющей и систем противовоздушной обороны.

Фото: из открытых источников

В ведомстве отметили, что французская сторона уже находится на этапе подготовки к передаче Украине новых самолетов Mirage 2000. Эти истребители должны усилить возможности Воздушных сил ВСУ в условиях постоянных ракетных атак со стороны России.

Отдельно в ходе переговоров стороны обсудили поставку Украины рекордного количества управляемых авиационных боеприпасов AASM Hammer. Также речь идет об ускорении производства и передаче противобаллистических ракет Aster, которые играют немаловажную роль в противодействии современным угрозам. Кроме того, французская сторона рассматривает возможность расширения номенклатуры дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP, способных наносить удары по целям на значительном расстоянии.

Важным результатом встречи стало подписание Письма о намерениях по развитию совместного производства вооружения на территории Украины и Франции. Такое сотрудничество должно не только усилить обороноспособность, но и способствовать технологическому развитию украинского ОПК.

Напомним, первые истребители Mirage 2000 поступили в Украину еще в феврале 2025 года, а уже с марта они начали выполнять боевые задания, в том числе по уничтожению российских крылатых ракет. Украинские пилоты, овладевшие Mirage 2000, в перспективе быстро адаптируются к управлению самолетами Rafale. Украина планирует закупку до 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году, что станет важным шагом по модернизации авиации.

Как уже писали "Комментарии", военная наука требует интеллектуальных решений против количественного превосходства врага. Именно такой подход продемонстрировал 3-й армейский корпус, создав собственную систему фронтовой ПВО, которую полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал единственным действенным механизмом противодействия комбинированным атакам .