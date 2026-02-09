logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Роман Світан пояснив, як фронтова ППО корпусу Білецького впливає на захист міст та інфраструктури
commentss НОВИНИ Всі новини

Роман Світан пояснив, як фронтова ППО корпусу Білецького впливає на захист міст та інфраструктури

На думку фахівця, практику 3-го АК можна використовувати як модель для Збройних Сил.

9 лютого 2026, 14:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Військова наука вимагає інтелектуальних рішень проти кількісної переваги ворога. Саме такий підхід продемонстрував 3-й армійський корпус, створивши власну систему фронтової ППО, яку полковник ЗСУ у запасі Роман Світан назвав єдиним дієвим механізмом протидії комбінованим атакам.

Роман Світан пояснив, як фронтова ППО корпусу Білецького впливає на захист міст та інфраструктури

В ефірі 24TV експерт  детально розібрав успіх підрозділів Білецького, які під час нещодавньої атаки знищили 33 ворожі безпілотники, що атакували українські міста. Світан підкреслив, що це результат правильної організації.

"Це система, посилена зенітно-ракетними комплексами малої дальності та інноваційними дронами-перехоплювачами. Вона створює непрохідний бар'єр". 

Експерт впевнений, що досвід 3-го АК — це готовий управлінський прототип для Збройних Сил. Завдяки роботі такої ППО Україна зможе збивати ворожі цілі на безпечній відстані, мінімізуючи шкоду для цивільного населення та виснажуючи ресурси ворога.

"Завдяки такій роботі Україна зможе впоратися з російською навалою. Окупантам зрештою не схочеться виконувати ці завдання, які коштують сотні мільйонів доларів", — підсумував Світан. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини