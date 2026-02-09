Роман Світан пояснив, як фронтова ППО корпусу Білецького впливає на захист міст та інфраструктури

Військова наука вимагає інтелектуальних рішень проти кількісної переваги ворога. Саме такий підхід продемонстрував 3-й армійський корпус, створивши власну систему фронтової ППО, яку полковник ЗСУ у запасі Роман Світан назвав єдиним дієвим механізмом протидії комбінованим атакам.

В ефірі 24TV експерт детально розібрав успіх підрозділів Білецького, які під час нещодавньої атаки знищили 33 ворожі безпілотники, що атакували українські міста. Світан підкреслив, що це результат правильної організації.

"Це система, посилена зенітно-ракетними комплексами малої дальності та інноваційними дронами-перехоплювачами. Вона створює непрохідний бар'єр".

Експерт впевнений, що досвід 3-го АК — це готовий управлінський прототип для Збройних Сил. Завдяки роботі такої ППО Україна зможе збивати ворожі цілі на безпечній відстані, мінімізуючи шкоду для цивільного населення та виснажуючи ресурси ворога.

"Завдяки такій роботі Україна зможе впоратися з російською навалою. Окупантам зрештою не схочеться виконувати ці завдання, які коштують сотні мільйонів доларів", — підсумував Світан.