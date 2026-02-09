logo

Роман Свитан объяснил, как фронтовая ПВО корпуса Белецкого влияет на защиту городов и инфраструктуры
Роман Свитан объяснил, как фронтовая ПВО корпуса Белецкого влияет на защиту городов и инфраструктуры

По мнению специалиста, практику 3-го АК можно использовать в качестве модели для Вооруженных Сил.

9 февраля 2026, 14:10
Клименко Елена

Военная наука требует интеллектуальных решений против количественного превосходства врага. Именно такой подход продемонстрировал 3-й армейский корпус, создав собственную систему фронтовой ПВО, которую полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал единственным действенным механизмом противодействия комбинированным атакам.

Роман Свитан объяснил, как фронтовая ПВО корпуса Белецкого влияет на защиту городов и инфраструктуры

Фото: из открытых источников

В эфире 24TV эксперт подробно разобрал успех подразделений Белецкого, которые во время недавней атаки уничтожили 33 вражеских беспилотника, атаковавших украинские города. Свитан подчеркнул, что это результат правильной организации.

Это система, усиленная зенитно-ракетными комплексами малой дальности и инновационными дронами-перехватчиками. Она создает непроходимый барьер".

Эксперт уверен, что опыт 3-го АК – это готовый управленческий прототип для Вооруженных Сил. Благодаря работе такой ПВО Украина сможет сбивать враждебные цели на безопасном расстоянии, минимизируя ущерб гражданскому населению и истощая ресурсы врага.

"Благодаря такой работе Украина сможет справиться с российским нашествием. Оккупантам, в конце концов, не захочется выполнять эти задачи, которые стоят сотни миллионов долларов", — подытожил Свитан.



