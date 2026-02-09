logo

Назван единственный политик, имеющий все шансы стать президентом Украины после войны: детали
НОВОСТИ

Назван единственный политик, имеющий все шансы стать президентом Украины после войны: детали

Заявление главы Николаевской ОВА прозвучало на фоне старта нового раунда переговоров о перемирии с участием США и после масштабных ударов России по Киеву и Харькову

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выразил уверенность, что у Владимира Зеленского есть значительные шансы на победу на выборах после завершения войны. Об этом он рассказал 4 февраля в комментарии американскому изданию Newsweek.

Назван единственный политик, имеющий все шансы стать президентом Украины после войны: детали

Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Ким является давним союзником президента. По его словам, после окончания боевых действий и возобновления нормальной жизни в Украине Зеленский сможет продолжить реформы, которые из-за вторжения России не удалось реализовать раньше.

"Зеленский является "лучшим кандидатом на должность будущего президента", — подчеркнул Ким.

Заявление Кима прозвучало на фоне нового раунда переговоров по прекращению огня с участием США, а также после массированных обстрелов Россией крупнейших городов Украины, включая Киев и Харьков.

В то же время глава Николаевской ОВО отказался делать прогнозы по результатам трехсторонних мирных переговоров, однако отметил, что страна сильно истощена почти четырьмя годами войны.

"Страна с нетерпением ждет мирного соглашения", — добавил он.

Ранее Ким заявлял, что начало 2026 может стать переломным моментом в войне, после чего ожидается активизация инвестиций в Украину. В разговоре с британским изданием The Independent он подчеркнул, что сегодня для большинства украинцев главной победой является прекращение боевых действий, сохранение жизни людей и обеспечение гарантий безопасности.

Как уже писали "Комментарии", Украина готовится получить очередную партию французских многоцелевых истребителей Mirage 2000. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, подводя итоги переговоров между вице-премьер-министром Михаилом Федоровым и министерством Вооруженных сил Франции Катрин Уотрен. Встреча была посвящена дальнейшему укреплению оборонных возможностей Украины, в частности, авиационной составляющей и систем противовоздушной обороны.



