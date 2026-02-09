logo

Главная Новости Общество Война с Россией МАГАТЭ цинично скрывает новое преступление Путина на ЗАЭС: озвучен сенсационный инсайд
НОВОСТИ

МАГАТЭ цинично скрывает новое преступление Путина на ЗАЭС: озвучен сенсационный инсайд

По всей вероятности, кадыровцев направили на Запорожскую АЭС для обеспечения охраны станции и контроля за работниками

9 февраля 2026, 15:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Запорожской атомной электростанции зафиксирована ротация кадыровцев, которая произошла параллельно с изменением персонала МАГАТЭ. Этот факт вызвал вопрос у международного сообщества, ведь организация не сообщала о присутствии на станции российских оккупационных военных. Об этом в комментарии 24 Канала заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что ситуация очень интересна.

МАГАТЭ цинично скрывает новое преступление Путина на ЗАЭС: озвучен сенсационный инсайд

Фото: из открытых источников

По его словам, на территории ЗАЭС работают представители МАГАТЭ из разных стран, которые не повторяются и не связаны между собой. За годы оккупации было несколько ротаций, в ходе которых фиксировались нарушения со стороны России. Однако о присутствии кадыровцев или других оккупационных подразделений почти не сообщается. Андрющенко объяснил, что благодаря постоянному OSINT-мониторингу видно, что вместе с сменой работников МАГАТЭ происходит ротация кадыровцев.

Кроме того, существует вероятность того, что чеченские бойцы сопровождают международную делегацию и остаются на объекте после ее отъезда. При этом доступ представителей МАГАТЭ в Энергодар обеспечивается через территорию России и под наблюдением российских военных. Андрющенко также добавил, что кадыровцев легко узнать из-за активности в соцсетях и геометки на сообщениях. Он призвал руководство МАГАТЭ, в частности Рафаэля Гросси, объяснить эти обстоятельства.

Интересно, что кадыровцев перебросили на ЗАЭС после конфликта Рамзана Кадырова с главой так называемой ДНР Денисом Пушилиным. В настоящее время они отвечают за охрану станции и контроль за деятельностью персонала. Часть бойцов раньше участвовала в боевых действиях на фронте; на территории станции даже обустроены их тренировочные лагеря, а гильзы свидетельствуют о проведении стрельб. Таким образом, атомный объект фактически превратили в военную базу, где кадыровцы присутствуют во всех залах станции.

Как уже писали "Комментарии", глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выразил уверенность, что у Владимира Зеленского есть значительные шансы на победу на выборах после завершения войны. Об этом он рассказал 4 февраля в комментарии американскому изданию Newsweek.



