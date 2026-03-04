Почему происходят критические обесточивания на ЗАЭС: расследование показало, что делают россияне

Причиной регулярных обесточений Запорожской атомной электростанции стали российские диверсии под чужим флагом и массированные удары РФ по энергосистеме Украины. Об этом заявила Greenpeace Украина, обнародовав результаты годового анализа.

Greenpeace назвала причину обесточивания ЗАЭС. Фото из открытых источников

Эксперты по ядерной энергетике Greenpeace Украина в сотрудничестве с британскими аналитиками McKenzie Intelligence Services исследовали спутниковые снимки высокого разрешения. Объектом изучения стали распределительные устройства и линии электропередач 750 кВ "Днепровская" и 330 кВ "Ферросплавная-1", соединяющие атомную станцию с энергосистемой.

По данным организации, вопреки заявлениям "Росатома" и российских властей никаких доказательств украинских обстрелов ключевых узлов ЗАЭС не обнаружено. С февраля 2025 по февраль 2026 года зафиксировано 13 случаев повреждения линий, из которых шесть произошли на оккупированной территории, а семь в результате российских ракетных атак в Никопольском районе и более широком регионе Днепра.

Отдельно отмечается, что с июля 2025 года произошло четыре полных потери внешнего электроснабжения станции. В трех случаях причиной послужили масштабные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Greenpeace передала свой анализ Совету управляющих МАГАТЭ, заседание которого продолжается в Вене. В организации также раскритиковали заявления гендиректора МАГАТЭ относительно необходимости "общего прекращения огня" для ремонтов, считая их воспроизводящими российские нарративы.

ЗАЭС находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года. После подрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году станция может безопасно функционировать только в режиме холодного останова из-за ограниченных запасов воды для охлаждения.

