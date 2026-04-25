Світ на межі другого Чорнобиля: чому ризик ядерної загрози зріс у рази

Міжнародні експерти попереджають: світ стрімко наближається до нової ядерної катастрофи, а дії політиків свідчать, що уроки минулого залишаються незасвоєними. Про це повідомляє The Independent.

Чорнобильська АЕС. Фото: з відкритих джерел

Особливу тривогу викликає ситуація навколо Чорнобильської атомної електростанції та Запорізької атомної електростанції. Президент Українського ядерного товариства Володимир Холоша, який працював на ЧАЕС у момент аварії 1986 року, заявив, що нинішні події можуть призвести до нових масштабних наслідків.

За його словами, дії Росії поблизу ядерних об'єктів несуть пряму загрозу не лише Україні, а й усій Європі. Зокрема, йдеться про запуски дронів та ракет поряд із ЧАЕС, а також про нестабільну ситуацію на Запорізькій станції, де вже зафіксовано численні відключення електроенергії – критично важливого елемента для роботи систем безпеки.

Додаткові ризики створюють деградація обладнання, нестача персоналу та відсутність повноцінного контролю. За даними експертів, частина інфраструктури не обслуговується належним чином, а сама територія станції залишається потенційно небезпечною.

Глава Bulletin of the Atomic Scientists Олександра Белл назвала те, що відбувається, "небезпечною недбалістю" світових лідерів. За її словами, атака на атомну станцію може призвести не лише до руйнувань, а й до розплавлення реактора.

Експерти попереджають: у разі аварії наслідки будуть транскордонними і торкнуться одразу кількох країн. При цьому через десятиліття після Чорнобильської катастрофи світова спільнота знову стикається з ризиком повторення трагедії – вже в умовах війни та наростаючої ядерної риторики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росію звинуватили у грі з ядерною катастрофою: які накази Кремля почали виконувати росіяни.



