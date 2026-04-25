Мир на грани второго Чернобыля: почему риск ядерной угрозы вырос в разы

Международные эксперты предупреждают: мир стремительно приближается к новой ядерной катастрофе, а действия политиков свидетельствуют о том, что уроки прошлого остаются неусвоенными. Об этом сообщает The Independent.

Чернобыльская АЭС.

Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Чернобыльской атомной электростанции и Запорожской атомной электростанции. Президент Украинского ядерного общества Владимир Холоша, который работал на ЧАЭС в момент аварии 1986 года, заявил, что нынешние события могут привести к новым масштабным последствиям.

По его словам, действия России вблизи ядерных объектов несут прямую угрозу не только Украине, но и всей Европе. В частности, речь идет о запусках дронов и ракет рядом с ЧАЭС, а также о нестабильной ситуации на Запорожской станции, где уже зафиксированы многочисленные отключения электроэнергии – критически важного элемента для работы систем безопасности.

Дополнительные риски создают деградация оборудования, нехватка персонала и отсутствие полноценного контроля. По данным экспертов, часть инфраструктуры не обслуживается должным образом, а сама территория станции остается потенциально опасной.

Глава Bulletin of the Atomic Scientists Александра Белл назвала происходящее "опасной халатностью" мировых лидеров. По ее словам, атака на атомную станцию может привести не только к разрушениям, но и к расплавлению реактора.

Эксперты предупреждают: в случае аварии последствия будут трансграничными и затронут сразу несколько стран. При этом, спустя десятилетия после Чернобыльская катастрофа, мировое сообщество вновь сталкивается с риском повторения трагедии – уже в условиях войны и нарастающей ядерной риторики.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россию обвинили в игре с ядерной катастрофой: какие приказы Кремля начали выполнять россияне.



