Россию обвинили в игре с ядерной катастрофой: какие приказы Кремля начали выполнять россияне
Россию обвинили в игре с ядерной катастрофой: какие приказы Кремля начали выполнять россияне

«Кинжалы» возле АЭС и удары по саркофагу: Украина заявляет о сознательном ядерном шантаже

22 апреля 2026, 12:37
Кравцев Сергей

Российские ракеты и дроны неоднократно пролетали в непосредственной близости от украинских атомных электростанций, создавая риски масштабной техногенной катастрофы. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко, отметив системность таких действий.

Чернобыльская АЭС. Фото: из открытых источников

По его словам, с начала полномасштабной войны маршруты российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" проходили вблизи Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. В общей сложности зафиксировано по меньшей мере 35 таких ракет, которые пролетали на расстоянии около 20 километров от ядерных объектов. Причем 18 из них одновременно проходили вблизи обеих станций.

В прокуратуре убеждены: подобные полеты не имеют военного смысла и являются элементом давления и устрашения. Отдельно зафиксировано по меньшей мере три случая падения "Кинжалов" вблизи Хмельницкой АЭС – примерно в 10 километрах от станции. Причины инцидентов остаются невыясненными.

Дополнительную угрозу создают и беспилотники. С июля 2024 более 90 российских дронов пролетали в радиусе 5 километров от защитного саркофага Чернобыльской АЭС. В феврале 2025 года один из них попал в защитную конструкцию над разрушенным реактором.

Международные эксперты предупреждают: повреждения нуждаются в срочном ремонте, который может стоить сотни миллионов евро. Без восстановления конструкция рискует испытать необратимую коррозию уже в ближайшие годы.

В Украине предполагают, что район Чернобыля используется как "коридор" для атак – из-за меньшей насыщенности системами ПВО. В то же время, ограниченные ресурсы противовоздушной обороны заставляют концентрировать защиту вокруг городов и критической инфраструктуры.

На фоне этих фактов международные организации призывают к сдержанности, ведь любое заблуждение вблизи ядерных объектов может иметь последствия далеко за пределами Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" – зверский удар РФ по Запорожью: без жертв не обошлось.



Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-says-some-russian-missiles-fly-near-chornobyl-risking-major-accident-2026-04-22/
